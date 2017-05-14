Во Франции из музея украли корону с 1800 драгоценными камнями

Из музея религиозного искусства во французском городе Лион похищена корона XIX века, украшенная почти 1,8 тысячи драгоценных камней. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на руководство музея.

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Ворам удалось пробраться в музей в ночь на субботу и вынести из него один из главных экспонатов.

Украденная корона была создана в 1899 году и украшена драгоценными камнями и жемчужинами, подаренными богатейшими семьями Лиона того времени. Стоимость экспоната оценивается более чем в миллион долларов.

Также воры прихватили с собой еще два экспоната из коллекции музея - кольцо и чашу.

После инцидента музей закрыт на время расследования.