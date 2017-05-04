Выборы во Франции: Макрон и Ле Пен провели предвыборные дебаты

Кандидаты на должность президента Франции встретились на последних перед вторым туром выборов в теледебатах. Правая популистка Марин Ле Пен и центриста, экс-министр экономики Эммануэль Макрон вечером в среду, 3 мая, обменивались идеологическими упреками, а также вступили в яростный спор относительно экономических вопросов, пишет Deutsche Welle.

Ле Пен, в частности, назвала Макрона "кандидатом дикой глобализации, нестабильности, Uber-изации (по названию онлайн-сервиса вызова такси Uber - ред.), хищение экономики большим бизнесом", отмечает телеканал France 24 в трансляции дебатов.

В свою очередь 39-летний политик забросил правой популистке "стратегию лжи", а также назвал ее настоящей наследницей своего отца, одиозного политика Жан-Мари Ле Пена, известного своими антисемитскими и ксенофобскими взглядами.

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Экономическая тематика также вызвала бурную дискуссию. Макрон назвал свои главные планы в этой сфере, в частности отмену налога на недвижимость (так называемого жилищного налога) для 80 процентов французов, сокращение налогов для бизнеса, а также пообещал снизить налогообложение в случае экономического роста, лучшего чем прогнозы. Он также выступил за сохранение текущей пенсионной системы во Франции, но с "более справедливым перераспределением доходов".

Ле Пен в ответ заявила, что его планы приведут к обнищанию многих семей, и выступила за восстановление универсального пособия на детей. По ее словам, текущая система социальной защиты во Франции "в опасности", тогда как селу грозит "опустошение". Она обещает бороться с безработицей, вызванной, по ее мнению, глобализацией и открытыми границами, а также разрешить выход на пенсию в 60 лет за 40 лет стажа. Макрон забросил ей отсутствие финансового обоснования такого проекта.