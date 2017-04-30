Глава сети телеканалов, вещающих на Иран, застрелен в Стамбуле

Основатель и председатель совета директоров компании Gem TV, вещающей на Иран, застрелен в Стамбуле, пишет Би-Би-Си.

Как стало известно в воскресенье, 45-летний Саид Каримиан и его кувейтский бизнес-партнер были расстреляны неизвестными в масках в стамбульском деловом районе Маслак. Насколько известно, Каримиан был убит сразу, а его партнер позже скончался в больнице.

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Внедорожник, на котором скрылись нападавшие, позже был найден сожженным. Турецкая полиция ведет расследование.

Члены семьи Каримиана рассказали корреспонденту Персидской службы Би-би-си Джияру Голу, что в последние три месяца бизнесмен получал угрозы со стороны иранского режима и подумывал о том, чтобы переехать из Стамбула в Лондон.

Группа компаний Gem Group была изначально основана в Лондоне, однако позже перенесла значительную часть своей деятельности в Дубай. Как сообщает сайт конгломерата, ему принадлежит 17 телеканалов на персидском языке и по одному - на арабском, курдском и азербайджанском.

Спутниковые телеканалы Gem преимущественно дублируют западные телепрограммы на используемые в Иране языки и транслируют их в эту страну. Эта деятельность неоднократно подвергалась нападкам со стороны иранских властей, которые обвиняли Каримиана в насаждении западной культуры, противоречащей исламским ценностям.

В прошлом году Революционный суд в Тегеране заочно судил Каримиана и приговорил его к шести годам тюрьмы за нанесение ущерба национальной безопасности и распространение антигосударственной пропаганды.