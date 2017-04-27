Геращенко анонсировала проверку списка заключенных, не желающих возвращаться в ОРДЛО

Верификация задержанных граждан, которые не хотят возвращаться на оккупированный Донбасс, начнется 28 апреля.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Верификация заявлений лиц, которые совершили преступления против Украины, но которых можно помиловать в рамках закона ради освобождения наших заложников, и при этом эти лица отказываются ехать в ОРДЛО, начнется 28 апреля», - написала она.

Геращенко напомнила, что проверка должна была начаться 18 апреля, однако из-за позиции боевиков сорвалась. «Надеюсь, 28 апреля обойдется без сюрпризов, верификация начнется, и это приблизит нас к освобождению заложников», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились привлечь СБУ и уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерию Лутковскую к процессу фиксации отказов задержанных лиц перемещаться на временно оккупированные части Донбасса в рамках обмена пленными.

Однако 19 апреля Геращенко заявила, что накануне контролируемые Россией боевики заблокировали процесс обмена заложников. «Процедура верификации так и не началась, в последнюю минуту ОРДО под надуманными предлогами отказались от этого", - проинформировала она.

Вчера, 26 апреля, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что участники ТКГ согласовали процедурные вопросы проверки задержанных граждан, которые не хотят возвращаться на оккупированный Донбасс.

По данным Геращенко, почти 500 человек из списка террористов "Л/ДНР" для обмена хотят остаться на подконтрольной территории Украине.