В Брюсселе сегодня состоится саммит относительно Brexit

В Брюсселе сегодня состоится специальный саммит Европейского Союза в формате 27, без Великобритании, на котором будет рассмотрен единственный вопрос – Brexit.

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Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, на саммите лидеры ЕС должны принять генеральную линию для переговоров с Лондоном, определив рабочие рамки и общие позиции и принципы, согласно которым ЕС будет проводить эти переговоры.

Ранее УНИАН сообщил, что президент Европейского Совета Дональд Туск написал лидерам государств и правительств стран-членов ЕС письмо, в котором отметил необходимость поэтапного подхода к переговорам с Лондоном. "Я говорю о поэтапном подходе, что означает, что мы не будем обсуждать наши будущие отношения с Великобританией до тех пор, пока мы не достигнем значительного прогресса по главным вопросам, которые связаны с выходом. Это не только вопрос тактики, но, учитывая ограниченное время для ведения переговоров, это только единственный возможный подход".

Туск пояснил, что до того, как обсуждать будущее, необходимо "разобраться с прошлым". "Мы должны обеспечить лучшие гарантии для наших граждан и их семей. Гарантии эффективные, усиленные, недискриминационные и комплексные, которые должны сопровождаться простыми и быстрыми административными процедурами. Мы также должны договориться с Великобританией, что все финансовые обязательства, которые были приняты Европейским Союзом в составе 28, будут ею уважаться", - отметил президент ЕС. Также он отнес к важным вопросам необходимость предотвратить возникновение границ между Ирландской Республикой и Северной Ирландией.

По убеждению Туска, только после того, как Европейский Совет решит, что по этим всем вопросам достигнут значительный прогресс, "мы будем способны проводить подготовительные переговоры относительно будущих отношений с Великобританией". "Я хотел бы, чтобы мы объединились вокруг этих ключевых принципов во время саммита, поэтому вполне очевидно, что прогресс в отношении людей, финансов и Ирландии должен быть первым. И мы должны защитить эту логику во время будущих переговоров", - подчеркнул президент ЕС.