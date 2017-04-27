В Иллинойсе муж и жена умерли в течении одного часа, прожив вместе 69 лет

В американском штате Иллинойс пожилые супруги – Исаак и Тереза Ваткин – умерли практически одновременно, в течение одного часа, и до последнего вздоха держались за руки. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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Исааку Ваткину был 91 год, его жене Терезе - 89. Они прожили вместе 69 лет, рассказали журналистам их родные. Персонал местной больницы обнаружил мужа и жену без сознания в субботу, их кровати были поставлены рядом, а родные соединили их руки.

"Нам так не хотелось, чтобы они уходили, но ни о чем большем мы и не могли просить", - цитирует издание внука Уильяма Ваткин.

"Их любовь друг к другу была настолько велика, что они не смогли жить друг без друга", - сказала дочь Клара Гесклин на семейной церемонии прощания с умершими родителями.

Исаак Ваткин работал дистрибьютором кошерной мясной продукции, его жена Тереза была мастером маникюра.