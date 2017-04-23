Первые сто дней президентства: Трамп стал самым непопулярным лидером за 65 лет

Рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа в первые сто дней во главе Белого дома находится на уровне 42 процентов. Это рекордно низкий показатель за последние 65 лет — со времен 34-го президента Дуайта Эйзенхауэра.

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Такие данные представлены в совместном опросе телеканала ABC News и газеты Washington Post, передает Lenta.ru.

56 процентов респондентов заявили, что Трамп в первые сто дней своего президентства не выполнил многих данных обещаний.

Одновременно с ABC News и Washington Post свой опрос провели также телеканал NBC и издание The Wall Street Journal. Согласно их данным, не одобряют деятельность Трампа 54 процента американцев. Одобрили работу президента США только 40 процентов респондентов.

При этом 64 процента оценили начало работы Трампа в качестве главы администрации как среднее или плохое.

Оба опроса были проведены в период с 17 по 20 апреля.

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января.