Вице-президент США наговорил Тимошенко кучу комплиментов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и вице-президент США Джозеф БАЙДЕН обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА.

Встреча проходила во время перерыва Международной мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Д.БАЙДЕН отметил, что это его первый визит в Европу в статусе вице-президента, и в ходе этого визита он счел необходимым встретиться с премьер-министром Украины, поскольку, по его словам, «успех и перспективы Украины являются перспективами целого региона».

По словам М.СОРОКИ, Д.БАЙДЕН отметил важную роль Ю.ТИМОШЕНКО в урегулировании газового кризиса и возобновлении транзита газа в Европу.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО еще раз передала свои поздравления всей команде нового президента США Барака ОБАМЫ, и отметила, что его избрание на пост президента дает новые возможности для сотрудничества Украины и Соединенных Штатов.

В конце встречи Д.БАЙДЕН пригласил Ю.ТИМОШЕНКО посетить с визитом США.