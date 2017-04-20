Китай запустил первый беспилотный грузовой космический корабль

Китай 20 апреля запустил свой первый беспилотный грузовой космический корабль, сообщает "Радио свобода", ссылаясь на официальные китайские СМИ.

По сообщению, космический аппарат «Тяньчжоу-1» («Небесный корабль») взлетел в 11:41 по Гринвичу (14:41 по времени Киева) с островной провинции Хайнань.

Орбитальный грузовик должен стыковаться с китайской космической лабораторией «Тяньгун-2» («Небесный дворец»), где в прошлом году два китайских космонавта провели месяц – это был самый длинный для китайской космонавтики пилотируемый полет.

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Миссия «Тяньчжоу-1» создаст «важную технологическую основу» для создания постоянно пилотируемой космической станции к 2022 году, сообщает информагентство «Синьхуа».

Китай провел свои первые пилотируемые космические миссии в 2003 году, а через 10 лет отправил на Луну аппарат Yutu, который имел серьезные технические проблемы.