Глава МИД Чехии обсудит с Клинтон размещение ПРО

Глава МИД председательствующей в Евросоюзе Чехии Карел ШВАРЦЕНБЕРГ посетит Вашингтон, где встретится с госсекретарем США Хиллари КЛИНТОН, сообщает чешское информагентство ЧТК.

МИД Чехии официально подтвердил, что К.ШВАРЦЕНБЕРГ отправится с визитом в США в воскресенье, где во вторник проведет переговоры с новым госсекретарем.

Предполагается, что К.ШВАРЦЕНБЕРГ обсудит в Вашингтоне вопросы двусторонних чешско-американских отношений, ситуацию на Ближнем Востоке и в Афганистане, состоится политический диалог между ЕС и США.

Ожидается, что одним из главных вопросов, который предстоит обсудить с Х.КЛИНТОН, станет перспектива размещения в Чехии и Польше элементов американской системы противоракетной обороны.