Украина и РФ могут разделить Азовское море с помощью третьей стороны

Уполномоченный Украины в Международном суде ООН, посол Владимир ВАСИЛЕНКО считает, что Украина и Россия могут решить вопрос о разграничении Азовского моря и Керченского пролива с помощью третьей стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

В.ВАСИЛЕНКО заметил, что при решении вопроса делимитации Азовского моря было бы полезно воспользоваться опытом Украины и Румынии.

Вместе с тем, по словам В.ВАСИЛЕНКО, ему тяжело спрогнозировать, как Россия могла бы отреагировать на такое предложение Украины.

«Сегодня необходимо констатировать, что переговоры с Россией зашли в тупик, и цивилизовано решить эту проблему можно было бы с привлечением третьей стороны – или суда ООН, или создание временного международного арбитража», - сказал В.ВАСИЛЕНКО.

Справка УНИАН. Переговоры между Украиной и Россией о разграничении Азовского, Черного морей и Керченского пролива начались в 1996 году.

В январе 2009 года состоялся 30-й раунд переговоров, после которых в МИД Украины заявили об их безрезультатности из-за позиции российской стороны.

В частности, директор Первого территориального департамента МИД Украины Леонид ОСАВОЛЮК заявил, что Россия опять выдвинула давно отброшенный тезис о совместном использовании Керченского пролива, установлении морских прибрежных зон в Керченском проливе, или отодвижение существующей линии границы в Керченском проливе в сторону Украины на середину Керч-Еникальского канала. Л.ОСАВОЛЮК отметил, что эти предложения РФ Украина уже рассматривала около трех лет назад и признала их неприемлемыми.

По его словам, Украина продолжает настаивать на разграничении смежных морских пространств, к которым относятся акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива в соответствии с нормами международного права и взятых на себя двусторонних обязательств.

По словам Л.ОСАВОЛЮКА, очередной раунд переговоров засвидетельствовал, что особых перспектив относительно разграничения совместимых морских пространств на правовой основе цивилизованным способом остается все меньше. Он отметил, что это также касается и демаркации сухопутного участка украинско-российской государственной границы.