Ведущий Fox News, который назвал Путина "убийцей", лишился работы

Ведущий американского телеканала ​Fox News Билл О'Райли покинет свое место работы, говорится в сообщении компании 21 Century Fox, передает РБК.

«После тщательного и внимательного рассмотрения ситуации, компания и Билл О'Райли договорились, что Билл О'Райли не будет возвращаться в Fox News Channel», — говорится в сообщении компании. Причины увольнения журналиста не называются.

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С 12 апреля О'Райли числился в отпуске, при этом в среду он был принят папой Франциском в Ватикане, сообщает Русская служба Би-би-си.

Как сообщает The New York Times, увольнение журналиста произошло на фоне предъявленных ему обвинений в сексуальных домогательствах. В домогательствах его обвинили сразу пять женщин. О'Райли удалось урегулировать конфликт с помощью выплаты возмещений, общая сумма которых достигла $13 млн.

После появления информации о предъявленных О'Райли обвинениях, около 50 рекламодателей потребовали от Fox News не транслировать их рекламу во время показа его передачи. Кроме того, к отставке О'Райли призывали несколько правозащитных групп, занимающихся защитой прав женщин.

В начале февраля в интервью с Дональдом Трампом О'Райли назвал Владимира Путина «убийцей». «Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная?» - сказал в ответ ​Трамп.

Слова американского телеведущего прокомментировали в Кремле, отметив, что расценивают их как оскорбление. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков потребовал от Fox News принести извинения в связи с инцидентом.В ответ на это О'Райли пообещал извиниться к 2023 году.