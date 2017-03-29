Россию обвинили в шпионаже за латвийскими политиками и журналистами

Российскую Федерацию обвинили в проведении кибершпионажа в 2016 г. против латвийских политиков, журналистов и государственных учреждений. Об этом заявил директор Бюро по защите Конституции Латвии Янис Майзитис после доклада латвийского правительства о результатах работы Бюро, сообщает Delfi.

Он также отметил, что активность шпионской деятельности России в прошлом году не сильно отличалась от 2015 года, и в целом ее можно оценить как среднюю.

При этом в Бюро нет информации о том, что в результате шпионажа в распоряжении российкого или других иностранных спецслужб могли оказаться данные о Латвии, содержащих государственную тайну.

Как сообщал УНИАН ранее, в Литве бывшего офицера и гражданина РФ приговорили к 5 и 10 годам заключения за шпионаж в пользу Российской Федерации.

Экс-офицер Сергей Пусин, который проходил службу на авиабазе литовских ВВС, передавал россиянину Сергею Моисеенко информацию о вооруженных силах страны и воздушную полицию НАТО.

"Тарифы" за свои услуги Пусин установил в размере от 500 до 1000 евро. По данным следствия, Пусина завербовала разведка России в 2012 году. До 2014 года он передавал сведения Моисеенку, который предоставлял Пусину шпионскую технику.