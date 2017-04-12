Военный конфликт между США и Россией невозможен – глава Пентагона

Напряжение между США и РФ не выйдет из-под контроля и не перерастет в военный конфликт, несмотря на резкое охлаждение отношений между Вашингтоном и Москвой после применения сирийским правительством химического оружия в провинции Идлиб. Об этом заявил министр обороны США Джим Маттис, передает «Голос Америки».

«Как вам известно, госсекретарь Тиллерсон сейчас находится в Москве. Мы сохраняем каналы связи с российскими военными и дипломатами. Напряженность в отношениях не выйдет из-под контроля», - заверил глава Пентагона.

Министр также подчеркнул, что не считает заявления российского руководства о возможном силовом ответе на новые удары США по сирийским объектам серьезной угрозой.

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«Я уверен в том, что россияне будут делать то, что больше всего соответствует их интересам. Совсем не в их интересах, если эта ситуация выйдет из-под контроля», - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил, что Вашингтон не планирует значительное расширение своего участия в военном конфликте в Сирии.

«Мы не пойдем в Сирию», — сказал Трамп, не уточнив, какие именно действия Соединенные Штаты не намерены употреблять в Сирии.

При этом американский президент прокомментировал нанесен по его приказу авиаудар ракетами «Томагавк» по аэродрома Шайрат в сирийской провинции Хомс.