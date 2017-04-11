Еще один российский военный погиб в Сирии - СМИ

В Сирии в воскресенье, 9 апреля, во время минометного обстрела погиб контрактник вооруженных сил Российской Федерации Игорь Завидный, как сообщает РБК, ссылаясь на слова брата погибшего Евгения.

"Накрыло минометным огнем и погибли два человека. По счастливой случайности, его товарищ отказался ехать, и вместо него поехал парень из другой части", - заявил он.

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При этом имя второго погибшего Завидный не сообщил.

Игорь Завидный родился 3 июля 1982 года в городе Новотроицке Оренбургской области. Служил в Чечне, Дагестане, Ингушетии и Оренбургской области.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что жертв среди россиян в результате американского ракетного удара по Сирии нет.