Лавров заверил, что жертв среди россиян в результате ракетного удара по Сирии нет
В Кремле назвали удары США по Сирии «агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что жертв среди россиян в результате американского ракетного удара по Сирии нет.
Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции.
«Что касается жертв среди российских военнослужащих – о них ничего не известно. Судя по всему, таких жертв нет», - сказал Лавров.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 апреля, ночью Соединенные Штаты Америки нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на предполагаемую атаку с использованием химического оружия на город, удерживаемый повстанцами.
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Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 04:40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. В ведомстве отметили, что российские военные, поддерживающие сирийское правительство, были информированы заранее об этом шаге со стороны США.
В заявлении Пентагона отмечается, что ракеты были выпущены по самолетам, ангарам, заправочным станциям, складам техники и вооружений и средствам ПВО на сирийской военной базе Шайрат.
В Кремле назвали удары США по Сирии «агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом».
В МИД РФ заявили, что отказываются от меморандума с США об обеспечении безопасности полетов в Сирии.