В результате стрельбы в начальной школе в Калифорнии погибли два человека

В результате стрельбы в начальной школе калифорнийского города Сан-Бернардино погибли двое взрослых, один из них - учитель. Двое учеников ранены и доставлены в больницу, сообщили полиция и руководство школы в понедельник, 10 апреля, как сообщает DW.

Читайте такжеВо Флориде произошла стрельба в фитнес-клубе, есть жертвы

Полиция предполагает, что речь идет об убийстве и самоубийстве. Начальник местной полиции Джеррод Бергэн сообщил, что "дальнейшей угрозы не существует", поскольку, как считает полиция, преступник мертв. Школьники эвакуированы и размещены в другой школе.

Начальник школьного управления Сан-Бернардино Мария Гарсия заявила в эфире телекомпании KNBC-TV, что случившееся является ссорой на бытовой почве. "Мы думаем, что учитель знал стрелявшего", - указала она далее.