Взрыв в Петербурге: террорист мог нанести специальный грим для маскировки – СМИ

Террорист скорее всего нанес специальный грим для того, чтобы его не узнала полиция.

Об этом сообщил в эфире Еспресо.TV корреспондент телеканала из Санкт-Петербурга.

По его словам, полиция пока не нашла террориста, но скорее всего он был намеренно загримирован, чтобы полиция его не узнала.

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"Есть вероятное фото этого человека, который возможно поставил эту взрывчатку. На данный момент правоохранительные органы еще не нашли, но можно предполагать то, что он был кавказской национальности и также есть возможность рассмотреть на фото, что он был намеренно загримирован и поэтому полиция не может его найти", - сообщил журналист.

Кроме того, он сообщил, что украинцев среди пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 10 человек, десятки получили ранения.