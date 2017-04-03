В метро Петербурга нашли еще одну бомбу - СМИ
16:03, 03 апреля 2017Мир
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Взрывное устройство на данный момент обезвреживают.
В метро Петербурга найдено СВУ / vk.com/spb_today
На станции метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге найдено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Фонтанка.
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Как стало известно, найдено неразорвавшееся взрывное устройство. Сейчас его обезвреживают.
Ранее СМИ сообщили о двух взрывах на "Сенной Площади" и "Технологическом институте". Погибли более 10 человек, количество раненых на данный момент уточняется.
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Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге