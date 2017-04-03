В петербургском метро взорвалось самодельное взрывное устройство – РосСМИ

Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга, где, по разным данным, произошли от одного до двух взрывов, было начинено поражающими элементами.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал "Россия 24".

"Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, на кадрах видно, что в одном из мест вагона, который разорван напополам, заложено самодельное взрывное устройство. Предмет не установлен. Поезда следуют без остановки", — сообщил диктор телеканала.

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Ранее российские СМИ сообщили, что взрыв произошел в вагоне на станции "Садовая". Портал Piter ТВ проинформировал о взрыве на станции "Сенная". Издание "Фонтанка", в свою очередь, сообщило о задымлении на "Сенной".

По предварительным данным, при взрыве погибли 10 человек.