Маккейн призывает остановить безнаказанное вмешательство РФ в дела других стран

Расследование попыток вмешательство России в президентские выборы в США, а также связей команды нынешнего президента с Кремлем, должно четко установить мотивы и методы россиян, а также найти способ противодействия этой тактике, которую РФ применяет по всему миру без последствий для себя.

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Такое убеждение высказал в воскресенье в интервью ABC News глава Комитета Сената США по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн, передает 112 Украина.

"Мы знаем о факте попытки россиян изменить результат наших выборов, осуществляя нападки на фундаментальные основы демократии. Мы должны знать как, мы должны знать почему, и самое главное – мы должны знать, что нужно сделать, чтобы предотвратить подобной деятельности, которую они продолжают вести в свободных странах по всему миру", - заявил американский сенатор.

В этой связи он подчеркнул, что расследование, которое продолжается в США, должно изучить все аспекты ситуации, в том числе "приоритеты президента Трампа, а также другие приоритеты, которые, по мнению многих из нас, имеют место".

Маккейн также отметил, что вмешательство России в международные дела по всему миру происходит практически без последствий.

"Они с успехом для себя продолжают расчленять Украину; они преуспели в создании значительного влияния на Ближнем Востоке, какого никогда не имели раньше; они успешно вмешались в наши выборы, и мы знаем, что они продолжают делать то же самое в избирательных процессах во Франции и в других местах. И до сих пор они либо понесли незначительное, либо же вообще не понесли наказания за все это", - подчеркнул сенатор-республиканец.

Вместе с тем, он выразил уверенность в команде по вопросам национальной безопасности в новой администрации Трампа, отметив, что президенту стоило бы прислушаться к ним.