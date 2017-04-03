Испания хочет получить право вето по Гибралтару в вопросе Brexit

Испания стремится получить право вето в отношении каких-либо договоренностей, касающихся Гибралтара, в ходе переговоров относительно выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом в воскресенье, 2 апреля, заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис, передает Deutsche Welle.

Министр рассчитывает на поддержку ЕС в этом вопросе, поскольку "Испания является страной-членом ЕС и поэтому в вопросе Гибралтара ЕС обязан занимать сторону Испании". На прошлой неделе Брюссель допустил, что готов предоставить Мадриду право вето.

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Дастис в интервью газеты El Pais заявил, что Мадрид не заинтересован в установлении границы с Гибралтаром после Brexit, поскольку это навредит экономике обеих стран. Однако "если Лондон предпримет меры, которые навредят правам европейцев, мы сделаем то же самое (относительно британцев, - Ред.)", - отметил Дастис.

Тем временем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 2 апреля позвонила главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо и заверила в том, что Великобритания остается "абсолютно преданной работе с Гибралтаром ради лучшего из возможных результата".

Испания долгое время надеялась вернуть себе контроль над территорией Гибралтара, утраченной в 1713 году и контролируемой с того времени британцами.