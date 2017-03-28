Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал заседание Совета Россия-НАТО 30 марта.

Об этом сообщила представитель НАТО Оана Лунгеску в Twitter.

«Столтенберг анонсировал очередное заседание Совета НАТО-Россия на 30 марта», - заявила она.

В заявлении генсекретаря НАТО отмечается, что «после консультаций с членами Совета Россия-НАТО я пригласил их на заседание на уровне послов».

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Столтенберг уточнил, что заседание Совета состоится 30 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, в начале марта ведущие военные НАТО и России провели первые прямые переговоры за последние три года, как Североатлантический союз прервал практические контакты с РФ, оставив только политические, через российскую агрессию против Украины.