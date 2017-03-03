Россия и НАТО провели первые за три года переговоры военных высокого уровня

Как сообщили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, телефонный разговор провели председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел и глава Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов. Как передает Радио Свобода, оба генерала договорились оставаться на связи.

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В Москве заявили, что в ходе беседы речь шла о возобновлении сотрудничества, предотвращении случайных инцидентов между вооруженными силами сторон и других насущных вопросах безопасности.

При этом, заявила российская сторона, Герасимов выразил обеспокоенность из-за «значительного усиления военной активности НАТО у границ России».

Обе стороны подтвердили необходимость взаимных шагов для снижения напряженности и стабилизации положения в Европе», заявили в Москве.

Как сообщал УНИАН, в НАТО заявляют, что необходимо применять «гибридные сдерживания» России. В частности, заместитель командующего объединенными силами НАТО в Европе, британский генерал Адриан Брэдшоу призвал НАТО активизировать противодействие кибератакам, пропаганде и политической агитации со стороны РФ.