Соседка лондонского террориста: он был нормальным семейным человеком

Британская полиция обнародовала имя нападавшего в центре Лондона. Им оказался 52-летний рожденный в Британии Халид Масуд. Он был известен полиции и спецслужбам.

Как передает Euronews, хотя Масуд не был подозреваемым в любом из нынешних расследований, он имел судимости ранее. Кроме того, внутренняя разведка в прошлом расследовала дело о его причастности к экстремизму.

Он жил в Бирмингеме. Его соседка, однако, не замечала в нем ничего необычного.

«Он был нормальным семейным человеком. Утром он водил ребенка в школу, ухаживал свой сад. Я часто видела, как он подстригает траву или возвращается домой из магазина”, – заявила соседка лондонского нападающего Ивона Ромек.

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Так называемое “Исламское государство” взяло на себя ответственность за преступление, заявив, что его совершил один из его“солдат”.

Британская полиция совершила 8 арестов по 6 адресам в Лондоне и Бирмингеме в рамках расследования дела о террористическом нападении в столице. Минимум половину этих арестов произведено в Бирмингеме во время предрассветных полицейских рейдов.

Напомним, что в среду террорист-одиночка совершил наезд на десятки людей на мосту через Темзу, прежде чем убить полицейского, охранявшего парламент. Позже нападающего ликвидировали.