В России задержаны 4 участника шуточного «Марша согласных»

По сообщению Радио Свобода, смысл акции, организованной участниками нескольких антинацистских движений, заключался в доведении до абсурда проправительственных лозунгов.

Около 40 участников марша держали плакаты: «Поможем чиновнику рулить – выше тарифы ЖКХ», «Да! 12-часовому рабочему дню!», «Да! Росту цен!» и портреты премьера Путина и министра транспорта Игоря Левитана с нимбами.

А впереди колонны три человека несли баннер цветов российского флага, на котором было написано: «Мы согласны на все!». Они и оказались в числе задержанных, которых обвинили в разных административных нарушениях. А организатора акции Алексея Яремо обвинили в надругательстве над государственной символикой.