Теледебаты во Франции: наиболее убедительным признали проевропейского кандидата в президенты

Зрители первых телевизионных дебатов между кандидатами на пост президента Франции признали Емманюеля Макрона наиболее убедительным среди пяти участников дискуссии. Об этом свидетельствуют данные социологического института Elabe, передает Euronews.

Самыми горячими темами обсуждения стали безработица, экономический рост, миграция и исламский радикализм.

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Одна из главных претендентов на президентское кресло – лидер “Национального фронта” Марин Ле Пен обвинила Эммануэля Макрона в попустительстве исламизации Франции, ведь тот защищал право местных мусульманок носить на пляже “буркини” – закрытый купальный костюм.

Однако 29% опрошенных все же отдали предпочтение бывшему министру экономики страны. Еще 20% проголосовали за ультралевого политика Жан-Люка Меланшона. По 19% – у Ле Пен и представителя партии “Республиканцы” Франсуа Фийона. А кандидат от социалистов Бенуа Амон заручился поддержкой лишь 11% телезрителей.

Действующие теледебаты собрали 5 самых рейтинговых кандидатов. До президентских выборов во Франции остается чуть больше месяца: первый тур запланирован на 23 апреля, второй – на 7 мая.