Еврокомиссия выделила Италии дополнительные 12,2 млн евро на мигрантов

Европейская комиссия выделила дополнительные 12,2 млн евро в рамках фонда чрезвычайного финансирования для поддержки Италии в преодолении нынешнего миграционного давления.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, как пишет "Европейская правда".

"Европейская комиссия выделила дополнительные 12,2 млн евро в рамках чрезвычайного фонда финансирования и в рамках Фонда внутренней безопасности (ISF)", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что дополнительное финансирование должно помочь итальянской береговой охране улучшить пограничный контроль и "усилить потенциал для спасения людей".

"После выделения этих дополнительных средств, общая сумма помощи Италии из фонда чрезвычайного финансирования составит около €75 млн, которые поступят дополнительно к 592,64 млн евро, уже выделенным Италии в рамках Фонда внутренней безопасности (ISF) и Фонда по предоставлению убежища, миграции и интеграции Фонда (AMIF) на 2014-2020 годы", – добавили в Еврокомиссии.

Напомним, в начале февраля в Италии создали фонд, чтобы помочь африканским странам укрепить границы и таким образом уменьшить нелегальную миграцию в страны ЕС.