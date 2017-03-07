В России возмущены продлением Канадой военной миссии в Украине

Comment on the decision of the Canadian Government to extend its military mission in Ukraine. pic.twitter.com/ArtTDne6sP — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) March 6, 2017

"Решение правительства Канады... не способствует внутреукраинскому политическому процессу", — говорится опубликованном в Twitter заявлении посольства России в Канаде.

Читайте такжеВ Украину прибыла пятая миссия канадских врачей для помощи раненым бойцам АТО

В заявлении отмечается, что Канаде "следует оказать давление на киевские власти, чтобы они выполнили обязательства, обусловленные минскими соглашений, а также сконцентрировались на достижении мирного разрешения конфликта вместо преследования военных целей".

Как известно, Канада продлила еще на два года миссию военных инструкторов в Украине. Кроме того, Вооруженные силы Канады также окажут поддержку в осуществлении стратегической институциональной реформы оборонных структур Украины.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина находится под постоянной угрозой расширения военной интервенции со стороны России.