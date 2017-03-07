В России возмущены продлением Канадой военной миссии в Украине

07:52, 07 марта 2017
Мир
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В посольстве России в Канаде осудили продление Канадой военной миссии в Украине и назвали "контрпродуктивным".

Канада продолжит поддерживать профессиональное развитие Вооруженных сил Украины / УНИАН

"Решение правительства Канады... не способствует внутреукраинскому политическому процессу", — говорится опубликованном в Twitter заявлении посольства России в Канаде.

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В заявлении отмечается, что Канаде "следует оказать давление на киевские власти, чтобы они выполнили обязательства, обусловленные минскими соглашений, а также сконцентрировались на достижении мирного разрешения конфликта вместо преследования военных целей".

Как известно, Канада продлила еще на два года миссию военных инструкторов в Украине. Кроме того, Вооруженные силы Канады также окажут поддержку в осуществлении стратегической институциональной реформы оборонных структур Украины.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина находится под постоянной угрозой расширения военной интервенции со стороны России.

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Теги: #Канада#Украина#Россия