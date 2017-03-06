СМИ узнали обстоятельства тяжелого ранения российского генерала в Сирии

Как пишет Коммерсант со ссылкой на нескольких источников, близких к военному ведомству, инцидент, в ходе которого пострадал Милюхин, случился 16 февраля в провинции Хомс.

Согласно сообщению, он почти два месяца находился в Сирии в подчинении командующего группировкой российских войск генерал-полковника Андрея Картаполова. В тот день генерал Милюхин вместе с пятью российскими военнослужащими ехал из района аэродрома Тияс в сторону города Хомс в бронемашине "Тигр" в составе автоколонны.

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"Ему предстояло на месте оценить состояние и подготовку бойцов сирийской армии, участвовавшей в столкновениях с радикальными исламистами, а также донести до них новые вводные Генштаба ВС РФ. Однако в 4 км от Тияса "Тигр" был подорван при помощи мощного радиоуправляемого фугаса, заложенного боевиками близ дороги, а по самой колонне был открыт огонь", - узнали журналисты.

По данным издания, четверо из шести человек, находившихся в бронемашине, погибли: их имена в Минобороны РФ не раскрывают, однако известно, что смертельные ранения получили старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко. Они были похоронены 19 февраля в Екатеринбурге и Пензе соответственно.

Генерал Милюхин, в свою очередь, получил серьезные увечья: ему оторвало обе ноги, один из осколков выбил глаз. В считаные часы он был эвакуирован силами спецподразделений на авиабазу Хмеймим, где военные медики на протяжении недели боролись за его жизнь. Источники утверждают, что фактически в полевых условиях им удалось остановить кровотечение и стабилизировать его состояние для последующей транспортировки в московский госпиталь имени Бурденко. Сейчас, по уверениям медиков, "прямая угроза его жизни отсутствует".

Сам генерал стал самым высокопоставленным офицером, получившим ранение в ходе сирийской кампании. Всего, напомним, Минобороны РФ официально признало гибель 27 военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, 3 марта стало известно, что российский генерал Милюхин получил тяжелейшие ранения в боях за Пальмиру.