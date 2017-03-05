В США решили сократить финансовую помощь другим странам

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на главу административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни.

Он рассказал, что сокращение объема выделенных средств позволит администрации Трампа сэкономить средства, необходимые на увеличение расходов на оборону.

Читайте такжеВ США худшая финансовая ситуация за 65 лет – Трамп

Кроме того, Малвейни отметил, что это решение позволит тратить те средства, которые раньше уходили за рубеж, внутри страны.

"Главная идея здесь элементарная: чем меньше тратится денег за рубежом, тем больше будет потрачено внутри страны", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, недавно сенатор Маккейн призвал Трампа предоставить Украине летальное вооружение.