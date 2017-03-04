Подозреваемый в убийстве брата Кима Чен Ына обвинил Малайзию в заговоре

Гражданин Северной Кореи, которого подозревали в причастности к убийству Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил, что стал жертвой заговора малайзийских властей, сообщает Би-би-си.

Ким Чон Нам был убит 13 февраля с помощью большой дозы нервно-паралитического токсина VX.

"Ри Чен Чол заявил, что его задержание по делу об убийстве было частью плана по дискредитации "чести республики", - говорится в сообщении.

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Днем ранее полиция Малайзии освободила его из тюрьмы из-за недостаточных доказательств для предъявления обвинений. Его депортируют в Северную Корею за нарушение миграционного законодательства.

Выступая перед журналистами возле посольства КНДР в Пекине, он заявил, что его принуждали дать признательные показания.

"Если бы я все признал, они были организовали мне хорошую жизнь в Малайзии", - заявил он, добавив: "Тогда я понял, что это ловушка. Это была ловушка, чтобы очернить репутацию моей страны".

Брат северокорейского лидера скончался вскоре после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему набросили на голову платок, пропитанный ядовитым веществом.

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Нервно-паралитический токсин VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком химикатов.

Двух предполагаемых исполнительниц убийства, женщин с паспортами Индонезии и Вьетнама, следователи задержали сразу.

Следственные органы Малайзии подозревают в причастности к убийству также семерых граждан КНДР, в том числе дипломатического работника.

Власти Малайзии не утверждают, что КНДР осуществила это убийство, однако, по их словам, за ним определенно стоят граждане Северной Кореи.

После убийства Малайзия отменила безвизовый въезд на территорию страны для граждан КНДР из соображений безопасности.

Власти Северной Кореи отвергают какую-либо причастность к убийству.