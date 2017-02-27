За убийством Ким Чен Нама стоят два министерства КНДР - Сеул

Об этом южнокорейские спецслужбы проинформировали депутатов южнокорейского парламента, как сообщает DW.

По данным спецслужб Сеула, из восьми подозреваемых в организации убийства Ким Чен Нама четверо работают в министерстве госбезопасности, а двое - в МИД КНДР. Как заявил один из депутатов парламента Южной Кореи, "этот случай терроризма был совершен государством, и непосредственно организованный министерством государственной безопасности и министерством иностранных дел".

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Накануне, 26 февраля, министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам сообщил, что Ким Чен Нам умер "от сильного паралича" через 15-20 минут после того, как был отравлен газом VX нервно-паралитического действия - самым токсичным из когда-либо искусственно синтезированных веществ, которые применяются в химическом оружии.

Власти Малайзии также считают, что убийство Ким Чен Нама, которое было совершено в международном аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля, организованно Северной Кореей. По этому делу проходят 10 подозреваемых, четверо из них были задержаны в течение нескольких дней после убийства.