Кандидат в президенты Франции Макрон может победить Ле Пен в первом туре выборов - опрос

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты опроса Odoxa poll.

Отмечается, что центрист Макрон впервые стал лидером избирательной кампании и оставил позади Ле Пен.

Первый тур голосования состоится 23 апреля.

Опрос показал, что экс-министр экономики Франции может набрать 27% голосов, а его главный конкурент Ле Пен - 25,5%. Консервативный кандидат в президенты Франсуа Фийон, согласно данным опроса, не проходит во второй тур выборов, получив 19% поддержки французов.

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Одновременно отмечается, что в случае, если Фийон решит покинуть избирательную кампанию из-за обвинений в фиктивном трудоустройстве и выплате заработной платы членам своей семьи, тогда другой консервативный политик, мэр Бордо Ален Жюппе может занять первое место в первом туре, если решит баллотироваться в президенты.

В такой ситуации Жюппе может набрать 26,5%. В свою очередь Макрон получит 25%, что станет небольшим отрывом от Ле Пен, у которой будет 24%.

Второй тур выборов состоится 7 мая.