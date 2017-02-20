Новый иммиграционный закон Трампа: СМИ узнали, кому разрешат въезд в США

Новый иммиграционный закон президента США Дональда Трампа будет касаться граждан тех же семи стран, что и предыдущий. Однако, не будет распространяться новый документ на людей, которые уже имеют визу на въезд в США и владельцев "Зеленой карты".

Об этом сообщают Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

"Трамп был вынужден придумать второй указ после того, как федеральные суды запретили его первый указ в отношении мигрантов и беженцев", - пишет агентство.

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Согласно сообщению источника, указ будет касаться граждан Ирана, Ирака, Сирии, Сомали, Йемена, Судана и Ливии.

Впрочем, новый документ не будет касаться лиц, которые имеют «Зеленую карту» и имеют двойное гражданство США и любой из этих стран.

Также, в новом иммиграционном указе Трампа нет положения которое предписывает "отбирать и отказывать" сирийским беженцам при обработке заявок на визу.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что может уже в понедельник или вторник подписать новый иммиграционный указ.

Ранее NBC сообщил, что юристы Белого дома переписывают прежний указ, действие которого приостановил суд.