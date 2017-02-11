Могерини: США должны отказаться от вмешательства в европейскую политику

Об этом заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает РБК со ссылкой на Deutsche Welle.

Свое заявление Могерини сделала в ходе визита в США, после встречи с новым госсекретарем Рексом Тиллерсоном. «Мы не вмешиваемся в политику США. И европейцы ожидают, что Америка не будет вмешиваться в европейскую политику», — подчеркнула глава европейской дипломатии.

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Могерини отметила, что считает единство в рядах европейских стран более очевидным, чем это казалось еще несколько месяцев назад. При этом, комментируя возможность заключения торгового соглашения между покинувшей ЕС Великобританией и США, она отметила, что пока у Лондона нет такого права.

«Великобритания будет оставаться государством-членом Европейского союза по крайней мере еще в течении двух лет. И она не будет в состоянии вести переговоры о любых двусторонних торговых соглашениях с какой-либо третьей страной», — заявила Могерини.

Как сообщал УНИАН ранее, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз сохранит единство в политике сохранения санкций против Российской Федерации до полного выполнения Минских соглашений, но не уверена, что в США также будут придерживаться такого единства.

Могерини обсудила с Тиллерсоном вопрос о том, как ЕС и США могут наилучшим образом способствовать полной имплементации Минских соглашений. Могерини заявила, что истинная цель заключается в достижении мира в Украине с учетом международного права, что также касается и Крыма.