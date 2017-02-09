Россия отправила в Сирию 50 баллистических ракет - Fox News
Журналисты узнали о крупнейшей поставке российских ракет в Сирию.
Американские официальные лица сообщили Fox News, что Россия доставила в сирийский порт Тартус 50 ракет тактического комплекса "Точка", передает РБК.
За последние два дня Россия поставила Сирии 50 баллистических ракет малой дальности (БРМД).
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По информации телеканала, в сирийский порт Тартус были доставлены ракеты комплекса «Точка» («Точка-У»), который в НАТО называют SS-21 Scarab A («Скарабей»). Fox News отмечает, что эта поставка ракет из России в Сирию стала самой крупной.
Кроме того, в сюжете Fox News говорится, что не так давно с российской авиабазы в Сирии было запущено шесть баллистических ракет по позициям бойцов оппозиции. Какая группировка именно подверглась удару, телеканал не сообщает.
Ранее, 12 января, Fox News сообщил, что Россия перебросила в Сирию четыре самолета Су-25 на свою базу. Отмечается, что это произошло несмотря на поручение президента России Владимира Путина сократить военное присутствие в Сирии.