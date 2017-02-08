Трамп назвал Турцию стратегическим партнером и союзником по НАТО
03:21, 08 февраля 2017Мир
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Президент США Дональд Трамп назвал Турцию стратегическим партнером и союзником по НАТО.
Президент США Дональд Трамп / REUTERS
Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который состоялся 7 февраля, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.
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Лидер США также говорил о приверженности обеих стран в борьбе с терроризмом во всех его формах.
Трамп также приветствовал вклад Турции в борьбу с террористической организацией ИГИЛ. Лидеры государств обсудили "совместные обязательства в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях".
Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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