Мексика не собирается платить за строительство стены на границе с США

Об этом заявил президент страны Энрике Пенья Ньето, как сообщает "112", ссылаясь на издание Televisa.

"Выражаю сожаление и осуждение в связи с решением США продолжать строительство стены, которая много лет нас разделяет, а не объединяет. Я неоднократно заявлял: Мексика не будет платить ни за какую стену", - заявил президент Мексики.

Он также отметил, что Дональд Трамп подписал указ о сооружении стены в тот момент, когда Мексика начинает переговоры о новых правилах сотрудничества, торговли, инвестиций, безопасности и миграции.

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Энрике Пенья Ньето добавил, что как президент берет на себя всю ответственность за защиту интересов Мексики и ее жителей.

Стоит отметить, что не смотря на подписанный президентом США указ о строительстве стены на границе с Мексикой, Энрике Пенья Ньето не намерен отменять свой визит в Вашингтон. Как заявил министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, он состоится 31 января.

Напомним, в среду, 25 января, президент США Дональд Трамп подписал два распоряжения об усилении безопасности США на границе и ужесточении иммиграционной политики. В частности, один из документов предусматривает возведение стены вдоль границы США с Мексикой общей протяженностью около 3,2 тыс. км.