В Италии разбился и загорелся автобус с детьми из Венгрии, 16 погибших (фото)
09:27, 21 января 2017Мир
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В Италии в результате ДТП с участием автобуса с детьми погибли 16 человек.
16 детей погибли в ДТП в Италии / REUTERS
Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на местных спасателей.
Отмечается, что автобус следовал из Франции в Венгрию. А ДТП произошло незадолго до полуночи возле Восточной Вероны.
Автобус врезался в столб, после чего загорелся.
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"В автобусе находилась группа венгерских детей в возрасте от 14 до 18 лет, которые возвращались из школьной экскурсии", - говорится в сообщении.
После сильного столкновения со столбом часть пассажиров выбросило через лобовое стекло, а часть осталась заблокированной в горящем автобусе.
По данным спасателей, число жертв может возрасти. На данный момент ведутся поиски еще двух-трех пропавших.
16 детей погибли в ДТП в Италии / REUTERS
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