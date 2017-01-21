В Италии разбился и загорелся автобус с детьми из Венгрии, 16 погибших (фото)

Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на местных спасателей.

Отмечается, что автобус следовал из Франции в Венгрию. А ДТП произошло незадолго до полуночи возле Восточной Вероны.

Автобус врезался в столб, после чего загорелся.

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"В автобусе находилась группа венгерских детей в возрасте от 14 до 18 лет, которые возвращались из школьной экскурсии", - говорится в сообщении.

После сильного столкновения со столбом часть пассажиров выбросило через лобовое стекло, а часть осталась заблокированной в горящем автобусе.

По данным спасателей, число жертв может возрасти. На данный момент ведутся поиски еще двух-трех пропавших.