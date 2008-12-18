Еды не хватает, труп в холодильнике - захватчики «Фаины» связались с УНИАН

Сомалийские пираты, которые вышли на связь с агентством УНИАН, обвиняют лондонских юристов в затягивании с передачей выкупа.

Об этом сообщил представитель пиратов, позвонив в УНИАН. ( Полностью интервью с человеком, который представился лицом, “сочувствующим украинским заложникам с корабля “Фаина”, читайте тут)

“Это все политические игры. Переговоры ведутся через одного лондонского юриста. Эти юристы специально тянут, зарабатывают деньги. Чем дольше будут длиться переговоры, чем дольше там стоит корабль, тем выше у юристов гонорар”, - сказал он. Собеседник агентства отметил, что в этом процессе “слишком много посредников и слишком много переговоров”.

По его словам, этот самый лондонский адвокат уже вел дело, связанное с украинским кораблем, в прошлом году. “То же произошло в этом году – и опять звонят лондонскому адвокату. А почему не американский, не украинский адвокат? Почему украинцы не принимают в том прямого участия? Откуда взялись эти лондонские адвокаты? “,- спросил пират.

По его информации, адвокат уже получил деньги выкупа для передачи пиратам. “Я знаю, что у адвоката есть уже те три миллиона, и даже больше, и что он просто не хочет их отдавать”, - сказал он, отметив, что на этом наживается куча людей.

“О самом выкупе ничего не слышно, все ложь. Никакого выкупа не предлагают. Юрист из Лондона кормит нас обещаниями, ежедневно говорит “завтра, завтра”, - добавил сомалийский пират.

По его словам, сейчас адвокаты ведут параллельно около двадцати дел, связанных с сомалийскими пиратами. “Это целая коррупционная сеть”, - отметил он.

На вопрос, хватает ли заложникам еды, он ответил, что еду им передавали в последний раз четыре дня назад. “Сейчас мы сидим уже без еды”, - сказал он.

“Вообще у них плохое состояние здоровья, не хватает еды, труп в холодильнике, и не осталось никакой надежды…”, - добавил он.

Собеседник агентства также сообщил, что пираты общаются с американцами. “Единственная надежда на американцев, они разговаривают с пиратами, спрашивают, как дела, интересуются, уговаривают не предпринимать каких-то резких действий. Говорят: не делайте того, не делайте того”, - рассказал он.

Пират также сообщил, что им очень помогает “одна американская леди”, которая очень хорошо знает ситуацию. “Она очень помогает, проводит переговоры, обещает даже дойти до Конгресса. Но они не могут поставлять еду. Они просто спрашивают, как дела”, - сказал он (Би-Би-Си недавно сообщило, что американская бизнес-леди Мишель Линн БАЛЛАРИН, “которая имеет связи в военных и разведывательных кругах США”, проводила переговоры с сомалийскими пиратами относительно освобождения украинского судна “Фаина”. В то же время, по сообщению “Морского бюллетеня – Совфрахта”, американка застопорила переговоры, и владелец судна даже просил ее не вступать “в уже завершенные по сути переговоры” - УНИАН).

17 декабря около 18 часов в английскую редакцию УНИАН из-за границы позвонил незнакомый мужчина, который представился лицом, “сочувствующим украинским заложникам с корабля “Фаина”. Незнакомец говорил на английском языке с ощутимым акцентом. Он заявил, что хочет помочь украинским морякам.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно “Фаина”, в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении. Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузку оружия и техники на берег.

По данным старейшины одного из сомалийских племен, за освобождение “Фаины” нужно заплатить 3,5 млн. долларов.

15 декабря руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ сообщил, что процесс освобождения украинских моряков продолжается. «Согласована схема мероприятий по освобождению заложников. Схема реализуется, и все мероприятия по освобождению сейчас осуществляются. Мы ожидаем, что в ближайшее время закончится эпопея скитаний украинских граждан», - сказал В.КИРИЛИЧ.