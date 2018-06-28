Сомалийские пираты вышли на связь с УНИАН

“У моряков плохо со здоровьем, не хватает еды, труп в холодильнике, и не осталось никакой надежды”... “У адвоката уже есть 3 миллиона, он не хочет их отдавать... Это целая коррупционная сеть”... 17 декабря примерно в 18 часов в английскую редакцию УНИАН из-за границы позвонил незнакомый мужчина, который представился лицом, “сочувствующим украинским заложникам с корабля “Фаина”. Незнакомец говорил по-английски с ощутимым африканским акцентом. Он заявил, что хочет помочь украинским морякам.

“Все мы живые люди – и сомалийские пираты, и украинские моряки – и я хотел бы, чтобы вы нас поняли. Ищу понимания”, – подчеркнул он. Незнакомец сказал, что звонит из столицы Кении Найроби и что хорошо знает ситуацию с украинским судом “Фаина”, которое было захвачено сомалийскими пиратами почти три месяца тому. Наш телефон нашел в Интернете. Он перезвонил еще раз – около 23.00. Первый раз мы разговаривали минут 10, второй – минут 15. Мужчина говорил взволнованным голосом, на вопросы отвечал “со знанием дела”. Однако чувствовалось, что в первую очередь ему хочется донести общественности Украины, то, ради чего он позвонил, а не отвечать на вопросы журналиста.

Вот как выглядел этот разговор.

С кем вы ведете переговоры об освобождении заложников? Наша власть постоянно сообщает, что переговоры вышли на финишную прямую… Это все политические игры. Переговоры ведутся через одного лондонского юриста. Эти юристы специально тянут, зарабатывают деньги. Чем дольше будут длиться переговоры, чем дольше там стоит корабль, тем выше у юристов гонорар. Вокруг слишком много преступников, которые хотят на этом нажиться. Слишком много посредников и слишком много переговоров.

Кроме того, тот же лондонский адвокат уже вел дело, связанное с украинским кораблем, в прошлом году. То же произошло в этом году – и опять звонят лондонскому адвокату. А почему не американскому, не украинскому адвокату? Почему украинцы не принимают в этом прямого участия? Откуда взялись эти лондонские адвокаты? Потому что они на том наживаются. Кто там знает, передал ли он пиратам три миллиона или три тысячи, пираты же документов не дают. У пиратов нет документов. Я знаю что у адвоката есть уже те три миллиона, и даже больше, и что он просто не хочет их отдавать.

Ему так выгодно. На этом наживается куча людей, они все имеют долю.

Сейчас адвокаты ведут параллельно около двадцати дел, связанных с сомалийскими пиратами. Это целая коррупционная сеть.

Некоторые наши политики правда утверждают, что сумма, необходимая для выкупа, уже собрана... О самом выкупе ничего не слышно, все ложь. Никакого выкупа не предлагают. Юрист из Лондона кормит нас (незнакомец все время говорил “мы”, “нас”. – Авт .). обещаниями, ежедневно говорит “завтра, завтра”.

Мы уже сыты этим. Мы сидим на бочках с горючим, вы же знаете. Это политика, и все об этом знают. И кроме того, кто заберет оружие? Кения от нее отказалась, сказала: нет-нет-нет, это не наше оружие. Сомали никто не даст, в Сомали нет правительства последние 20 лет, Йемен отказался, сказал: нет-нет-нет, зачем нам ваше оружие.

Оружие поплывет обратно в Украину? Никто в том не заинтересован. Это большой бизнес. Это позор для украинского правительства.

Хватает ли заложникам еды? Сейчас мы сидим уже без еды. Еду передавали последний раз четыре дня назад. Мы умоляем о еде, ведь на судне не только пираты, но и украинцы. Но ситуация не ухудшилась, она такая же, как и раньше. Раньше так же сидели и ждали еды.

Кстати, если что-нибудь произойдет с этим кораблем, это будет трагедия для окружающей среды...

С кем вы еще общаетесь?

С американцами. Единственная надежда на американцев, они разговаривают с пиратами, спрашивают как дела, интересуются, уговаривают не предпринимать каких-то резких действий. Говорят не делайте того, не делайте того. И еще нам очень помогает одна американская леди – она знает ситуацию очень хорошо. Она очень помогает, проводит переговоры, обещает даже дойти до Конгресса. Но они не могут поставлять еду. Они просто спрашивают, как дела. (ВВС недавно сообщило, что американская бизнес-леди Мишель Линн Балларин, “которая имеет связи в военных и разведывательных кругах США”, проводила переговоры с сомалийскими пиратами об освобождении украинского судна “Фаина”. В то же время, по сообщению “Морского бюллетеня – Совфрахта”, американка застопорила переговоры, и владелец судна даже просил ее не вступать “в уже завершенные по сути переговоры”).

Как вы относитесь к пленным?

Ваши люди питаются вместе с пиратами. Они уже подружились с пиратами. Я дам вам поговорить с капитаном – позже, но он плохо говорит по-английски, будете говорить по-вашему. Вы сможете свободно с ним говорить, спрашивать о чем угодно. А вообще у них плохое состояние здоровья, не хватает еды, труп в холодильнике, и не осталось никакой надежды.

На этом незнакомец оборвал разговор, пообещав выйти на связь позже. (Следующий сеанс связи состоялся 18 декабря в 12.45 - продолжение разговора читайте здесь )

Мы не можем утверждать наверное, кого он представлял. Однако с большой вероятностью можем, допустить, что ту сторону, которая захватила украинское судно.

Напомним, что 25 сентября судно “Фаина”, которое перевозило 33 танка Т-72 и другое оружие в Кению, было захвачено сомалийскими пиратами. И власть, и оппозиция публично обещала освободить заложников. О том, что переговоры вышли на финишную прямую неоднократно заявлял и украинский МИД. Но ни разу украинская власть не дала четкого ответа, почему тормозится освобождение, мотивируя это, тем, что нельзя мешать переговорам.

Оксана Романюк, Лана Самохвалова