Куча под дверью. Успеть до звонка

Антисемитизм – сильное чувство. Сильнее логики, здравого смысла, даже инстинкта самосохранения. Оно застилает свет, - пишет Владимир Бейдер на своем сайте beider.co.il.

Цветы одержимости

…Март 1944 года. Начальник еврейского отдела гестапо Адольф Эйхман приезжает с особой миссией в Будапешт. Венгры замешкались с уничтожением и депортацией в лагеря смерти своих евреев – и Эйхман взял это неотложное дело в свои умелые руки. Он пробыл в венгерской столице почти девять месяцев. Трудился, не зная роздыху, и другим покоя не давал.

Вермахт с тяжелыми боями откатывался под ударами Красной армии на запад. Открылся Второй фронт – и немцам пришлось перебрасывать боеспособные дивизии туда. Армии не хватало сил, транспортных средств. А Эйхман выбивал эшелоны для самого необходимого — отправки венгерских евреев на смерть. Грозил, хитрил, обманывал венгерские власти и собственное начальство, но добивался своего. Он таки наладил бесперебойный поток и увеличил пропускную способность Освенцима до рекордных показателей.

Всем, в том числе самим эсэсовцам, было ясно, что конец близок, однако Эйхман в кругу друзей за кружкой пива, соглашаясь с этим, хвастался: «Свою войну я выиграю!»

Никто не знает, скольких жизней немецких солдат стоила его сосредоточенность на главной цели. Но счет загубленным евреям он вел скрупулезно и до последнего момента. Оставил Будапешт в самом конце декабря, когда его уже штурмовали русские, и с удовлетворением подвел итог своей последней операции: больше полумиллиона евреев. Добравшись до Берлина, гордо отчитался перед рейхсфюрером СС Гиммлером о всей проделанной работе за время войны: четыре миллиона на фабриках смерти — в лагерях и два миллиона «ручным» способом – на местах.

Когда через 16 лет его посадят в стакане из пуленепробиваемого стекла перед судом в Иерусалиме, и он будет изображать из себя мелкого чиновника машины уничтожения, этот завершающий эпизод станет решающим аргументом для смертного приговора.

…29 апреля 1945 года. Берлин в руинах. Русские войска подступают к Рейхсканцелярии. Адольф Гитлер уже решил совершить самоубийство. Последние часы жизни. Он диктует свое политическое завещание.

О чем же говорит, стоя на самом краю бездны, в своем последнем слове, человек, одно имя которого приводило в восторг и трепет, ужас и гнев всю планету, создавший из побежденной страны могучую и зловещую империю, перекроивший карту Европы, мобилизовавший весь мир на невиданную бойню с десятками миллионов жертв? О евреях!

Половина из них уже была пеплом, мылом, начинкой для матрасов, абажурами, удобрением украинского чернозема, содержимым рвов. Чудом уцелевшим счастливцам, которых нашли скелетами на нарах, вывели из схронов в подвалах, хлевах, лесах, канализационных коллекторах, предстояло мыкаться на пепелищах, сиротствовать и просыпаться от снов о пережитом до конца жизни.

Но он в своей предсмертной исповеди, в момент истины, когда не врут даже злодеи, говорил именно о них. Что именно от них спасал народы Европы, что именно они, вопреки его стремлениям, развязали мировую войну. И завещал своим преемникам продолжить его борьбу с главной угрозой миру – «международным еврейством».

Не ищите здесь логики. Ее нет. Она и не нужна. Достаточно одержимости. Достаточно не только для вождя, свято верящего в свою химеричную идею, но и для тех, кто поверит в него. Так было с фюрером и большинством немцев в начале 30-х. Да и не только немцев и не только тогда. Одержимость сильнее здравого смысла, понятнее его, потому больше нравится массам и позволяет вполне без него обходиться. До поры.

Пока не тебя унижают и грабят. Не тебя выгоняют из дома. Не твой дом жгут. Убивают не тебя. Не твою жену и дочерей насилуют. Не тебя низвергают до нелюди. Это произошло с немцами и тем, что у них произошло с евреями. Но та же одержимость позволяет принимать этот общий пример за частность.

Вектор аналогии

Я несколько часов просидел перед пустым экраном, пытаясь избавиться от этой аналогии. В самом деле, совершенное кощунство и явная несправедливость, если не сказать спекулятивная паранойя, — даже отдаленно и с оговорками сравнивать поведение нацистов перед разгромом с действиями администрации Обамы перед уходом. Абсолютно несопоставимо ни по масштабам, ни по мотивам, ни по целям, ни по результатам, разумеется. Небо и земля.

Только в одном навязчивое совпадение – в одержимости и пренебрежении здравым смыслом. И еще – по вектору.

Снова основным препятствием к миру являются евреи. Ну, Израиль. Однако в этой экстраполяции как раз ничего экстраординарного нет. Все, в чем когда-то обвиняли евреев вообще, или, пользуясь выражением Гитлера, «международное еврейство», сегодня олицетворяет и отождествляет Израиль.

Современный антисемитизм мимикрировал в антиисраэлизм. Это тоже посттравматический синдром Холокоста: нельзя называть вещи своими именами, не будя дремлющее чувство вины и причастности к уже осужденному преступлению. В либеральной идеологии усвоено на уровне поведенческих стереотипов: признаваться к ненависти к евреям, в антисемитизме, так же неприлично, как быть на стороне Израиля.

На словах – пожалуйста, это входит в правила приличия, на деле – нет, если хочешь остаться на стороне света. С очевидным противоречием такого дуализма научились справляться легко: израильтяне (в более распространенной формуле – «израильское правительство», причем это относится практически к любому) просто не понимают, как они своим поведением, своим упрямством, своей политикой вредят сами себе, а мы знаем — и стараемся им помочь, в том числе и принуждением. Ну, как ответственные взрослые неразумным детям.

Это были общие положения, теория. Теперь — практика. Сегодняшний день.

Что он успел

Можно по-разному оценивать итоги деятельности Барака Обамы на президентском посту. Он сам, судя по его прощальной речи в Чикаго, гордится ими. Я знаю многих людей, которые с этим согласны. Хотя еще больше – тех, кто не согласен совсем. Однако есть какие-то объективные вещи, которые можно оценивать независимо от личного отношения к 44-му президенту США.

У американцев свои критерии и предпочтения. А для нас, израильтян, важнее всего что ближе, — наш регион. То, во что за восемь лет, время правления Обамы, превратился Ближний Восток, — очевидно. Неочевидно, насколько этот жестокий пожар и всеобщий бардак произошел в результате вмешательства (или невмешательства, что в многих случаях одно и то же) США и президента первой страны мира.

Тоже не бином Ньютона – поддается анализу. Явным вмешательством и даже инициативой Обамы была иранская сделка. Он считает ее своим главным успехом во внешней политике, что хорошо показывает, насколько он в ней разбирается.

Неясно, насколько эта сделка предотвратила обретение Ираном ядерного оружия. Ясно, что она действительно предотвратила: уничтожение ядерных объектов аятолл военным путем – либо Израилем в одиночку, либо при поддержке США. Ясно, что она превратила страну, которую даже Госдеп США даже сейчас считает главным спонсором международного террора, в ведущую силу в мусульманском мире. Достижение?

Из того, куда он не стал вмешиваться, самый яркий пример – Сирия. Это обеспечило удержание у власти Башара Асада и главную роль в дальнейшем развитии или умиротворении конфликта России и Ирану. Вместо США.

Все это – рядом с нами, непосредственно касается нас, но еще не собственно мы. Разобраться с нами Обама не успел. И более всего его политику характеризуют те усилия, которые он судорожно предпринимает перед уходом, чтобы успеть до третьего звонка – если не сделать то, что намечал, то хотя бы заложить «возмездие из гроба».

Здесь мне и понадобится аналогия, которой я усиленно избегал, садясь за статью, но в конце концов сдался.

Израиль готовят к Гааге

Мудрый Моше Аренс, бывший министр иностранных дел и министр обороны Израиля, написал на днях в свой статье в «Гаарец»:

«Когда Обама стал президентом, у него уже была сформирована доктрина в отношении Ближнего Востока. Он не позволял фактам испортить свою стройную теорию. Более всего его беспокоило израильское строительство за линией прекращения огня 1949 года, включая восточные районы Иерусалима. Он хотел преподнести израильтянам урок».

Точный диагноз. В том, что за прошедшие восемь лет не было не только продвижения к мирному урегулированию, но и прямых переговоров между Израилем и палестинцами, виноват один человек – Барак Обама. Это он, объявил поселения главным препятствием к миру, что заставило Абу-Мазена поставить отказ от строительства в поселениях и Иерусалиме предварительным и обязательным условием всех контактов. Израиль на эти условия не сможет пойти никогда, а палестинцы не могут теперь от них отказаться. Пат! Рыба!

Но Обама, по-прежнему «не позволяя фактам испортить свою стройную теорию», постарался использовать все оставшееся ему на президентском посту время для сохранения и усугубления этой ситуации и после его ухода.

…23 декабря 2016 года. Совбез ООН впервые принимает резолюцию о незаконности израильских поселений на «оккупированных территориях» — в Иудее, Самарии и Иерусалиме. Впервые, потому что США впервые не использовали право вето, блокировавшее все антиизраильские резолюции в Совбезе. Ради этого все и затевалось.

В Сирии число жертв перевалило за полмиллиона. Количество беженцев, дестабилизирующее ситуацию в Европе, превысило два миллиона. Каждый день число убитых исчисляется десятками. В Ираке, Ливии, Йемене, в Египте на Синае – войны. Израиль – островок спокойствия в этом пожаре. Но для американского руководства нет более актуальной проблемы, чем строительство в Маале-Адумим и иерусалимском районе Гило. Ничего не напоминает?

Теперь известно, что Керри и Райс готовили резолюцию Совбеза вместе с приближенными Абу-Мазена. Выдвинуть ее должен был Египет. Когда, пользуясь своими добрыми отношениями с нынешним египетским руководством, Нетаниягу заставил президента ас-Сиси отказаться от «своей» инициативы, США обеспечили ее выдвижение Новой Зеландией и Сенегалом. Позаботились о «правильном» голосовании колеблющихся членов СБ. Странное поведение Украины, президент которой Порошенко обещал Нетаниягу голосовать против, а его представитель в ООН проголосовал за, – отсюда.

…28 декабря 2016 года. Госсекретарь Керри выступает с резкой антиизраильской речью в Госдепе. Прямо обвиняет Израиль и его нынешнее руководство в противодействии мирному процессу. Ни одного упрека палестинцам.

Это была артподготовка. Следующие шаги предстоят на будущей неделе.

…15 января 2017 года. В Париже пройдет мирная конференция по Ближнему Востоку.

У французов нет большей проблемы, чем примирение евреев и арабов в Израиле и Палестине. Со своими арабами они уже разобрались – внутри страны существуют целые анклавы необъявленного исламского государства, куда не рискует заходить даже полиция. Пригороды Парижа, Марсель и Лион имеют вполне ближневосточный вид. Экономика не справляется с грузом социальной помощи мусульманским люмпенам. Это – не говоря о терактах. Самое время заняться Ближним Востоком.

Когда чуть больше года назад с подачи тогдашнего министра иностранных дел Лорана Фабиуса возникла эта французская инициатива, недоумение выразили даже в Госдепе США. На первой конференции в Париже, которая прошла как раз, когда французскую столицу затопило, участников собирать пришлось едва ли не силой. Керри согласился приехать, лишь уступив настойчивым уговорам, но отказался выступать.

Теперь ситуация изменилась – надо торопиться. Керри приедет и выступит. Как – уже понятно. Ожидается, что в итоговый документ нынешней конференции войдет принятая в конце декабря резолюция Совбеза ООН. Не исключено, что в решении конференции будет рекомендация признания палестинского государства.

…17 января 2017 года. В Совбезе ООН состоится специальное заседание о положении на Ближнем Востоке. Не о Сирии, не о Ираке, не о Ливии, не о Йемене. Догадайтесь, о ком?

Первоначально это заседание было назначено на 12 января. Срочно перенесли на 17-е. Как высказался на одном из закрытых форумов министр обороны и бывший глава МИДа Израиля Авигдор Либерман, это явно для того, чтобы использовать в обсуждении и принятии резолюции решения парижской конференции и выдать их как мнение международного сообщества.

В том, что они будут антиизраильские, сомневаться не приходится. Как и в том, что США опять воздержатся от вето – прецедент уже создан. Израиль готовят к Гааге, убежден Либерман.

Как это будет выглядеть, можно догадаться уже сейчас. Если ПА признают государством и полноправным членом ООН, она сможет сама подавать в международные судебные инстанции иски против Израиля. За этим последуют санкции, контуры которых уже видны. Список компаний, осуществляющих деятельность на территориях за «зеленой чертой», а потому подлежащих международному бойкоту, готовит организация BDS – главное движение по делигитимации Израиля.

Так выглядит возмездие из политического гроба Барака Обамы. Уйти, успев нагадить под дверью, чтоб и после тебя воняло, — достойное завершение карьеры этого светоча западной демократии.