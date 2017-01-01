В Стамбуле погибли 35 человек в результате стрельбы в известном ночном клубе - СМИ

02:34, 01 января 2017
Мир
2698 0

Нападавших было двое.

Среди погибших есть офицер полиции / REUTERS

В Стамбуле погибли 35 человек в результате стрельбы в ночном клубе, передает Hurriyet daily news.

Издание отмечает, что среди погибших был и офицер полиции.

Читайте такжеВ Стамбуле в ночном клубе произошла стрельба, много раненых - СМИ

Кроме того, по крайней мере 40 человек получили ранения.

Сообщается, что нападавших было двое и они якобы были одеты в костюмы Санта-Клаусов.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле полиция готовилась к штурму ночного клуба, где произошла стрельба.

СМИ сообщали, что один из нападавших до сих пор находится в заведении.Кроме того отмечалось, что ранено 50-60 человек.

Информации об инциденте из официальных источников пока не поступало.

Сообщается, что к месту происшествия приехали машины скорой помощи, которые увозят раненых в больницы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Стрельба в ночном клубе Стамбула
Теги: #погибшие#стрельба#Стамбул