В Стамбуле погибли 35 человек в результате стрельбы в известном ночном клубе - СМИ

В Стамбуле погибли 35 человек в результате стрельбы в ночном клубе, передает Hurriyet daily news.

Издание отмечает, что среди погибших был и офицер полиции.

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Кроме того, по крайней мере 40 человек получили ранения.

Сообщается, что нападавших было двое и они якобы были одеты в костюмы Санта-Клаусов.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле полиция готовилась к штурму ночного клуба, где произошла стрельба.

СМИ сообщали, что один из нападавших до сих пор находится в заведении.Кроме того отмечалось, что ранено 50-60 человек.

Информации об инциденте из официальных источников пока не поступало.

Сообщается, что к месту происшествия приехали машины скорой помощи, которые увозят раненых в больницы.