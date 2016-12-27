Новым послом РФ в Турции может стать Михаил Бабич, которого отказалась принимать Украина - СМИ

Об этом пишет Дождь со ссылкой на два источника, близких к Кремлю. Он займет место убитого 19 декабря Андрея Карлова. По словам собеседников, назначение произойдет уже в новом году.

"Первый раз слышу", - сказал "Дождю" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о назначении Бабича.

Как сообщает "Дождь", Бабича давно хотели перевести с поста полпреда на другое место работы, летом он претендовал на место посла России в Украине, однако Киев отказал в назначении. После этого, по словам источника, близкого к Кремлю, вопрос о новом месте работы Бабича оставался открытым. Он сам давно хотел сменить работу, отметил собеседник.

Перевод в Украину точно не был бы для Бабича повышением, говорит собеседник, близкий к Кремлю. Посольство в Украине — одно из ключевых, добавляет он. Посольство в Турции до сих пор не играло такой роли, но, возможно, назначение Бабича будет свидетельствовать о повышении роли посла в этой стране, подчеркивает собеседник.

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Как сообщал УНИАН, 28 июля президент РФ Владимир Путин своим указом уволил Михаила Зурабова с поста посла России в Украине. Временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Сергей Торопов. 29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия запросила агреман на назначение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом в Украине.

3 августа заместитель министра по вопросам европейской интеграции МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что вопрос утверждения нового посла РФ в Украине снят с повестки дня. 4 августа Песков заявил, что в Кремле сожалеют, что Украина решила понизить уровень дипломатического представительства РФ в Киеве. Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев сообщил, что неутверждение в Украине Бабича послом России не свидетельствует о разрыве дипломатических отношений с РФ.

Напомним, последний посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре. Ему в спину выпустил 9 пуль бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ, который был уволен из правоохранительных органов после попытки государственного переворота в июле 2016 года. После убийства он восклицал: "Аллаху Акбар! Мы умираем в Алеппо, ты умрешь!" Алтынташ был убит на месте сотрудниками полиции.