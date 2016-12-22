В США Сноудена обвиняют в контактах с российскими спецслужбами

Об этом сообщает Радио Свобода.

Обвинения содержатся в отчете комитета разведки Палаты представителей, часть которого была обнародована 22 декабря. Но показания, которые подтверждают обвинения в контактах Сноудена с российскими спецслужбами, остаются засекреченными.

Читайте такжеВерховный суд Норвегии не смог гарантировать Сноудену невыдачу его США

«Сноуден нанес серьезный вред национальной безопасности, а большинство похищенных документов не имеют ничего общего с программами по конфиденциальности индивидуальных интересов. Зато они касаются военных, оборонных и разведывательных программ, которые интересны американским врагам», – говорится в отчете.

В документе отмечается, что со времени прибытия в Москву Сноуден имел регулярные контакты с российскими спецслужбами.

Напомним, Сноуден, который сотрудничал в разные годы с американскими ЦРУ и АНБ, в 2013 году передал журналистам секретные документы, которые доказывали факт отслеживанию спецслужбами телефонных звонков рядовых граждан.

В США Сноудена обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении секретных данных.

Сейчас он проживает в России, предоставившей ему убежище. При этом Сноуден неоднократно заявлял, что хотел бы когда-нибудь вернуться на родину.

В июле 2016 года Белый дом отклонил петицию о помиловании Сноудена.