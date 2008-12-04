США готовятся воевать “нестандартными методами”

Министерство обороны США приняло директиву о развитии возможностей в области нестандартных методов ведения войны. Как сообщает The Washington Post, глава Пентагона Роберт Гейтс подписал эту директиву в понедельник.

Директива касается, прежде всего, противостояния повстанцам и террористам. Пентагон будет развивать сотрудничество с зарубежными силами безопасности, полувоенными формированиями и вооруженными движениями национального сопротивления. Задачи - защитить от краха нестабильные национальные правительства, распространить влияние США на труднодоступные регионы и бороться с враждебными режимами.

Новый курс разработан в ходе дебатов, которые длились в оборонном сообществе более года, и связан со снижением вероятности полномасштабного военного противостояния с зарубежными государствами и, в то же время, ростом опасности, создаваемой негосударственными группами, в частности, террористами.

"США имеют весомое преимущество в традиционных возможностях (ведения войны), и враги все больше понимают, что им выгоднее вступать с нами в асимметричное противостояние", - пояснил Майкл Виккерс (Michael G. Vickers), заместитель министра обороны по специальным операциями - один из главных разработчиков новой стратегии.

Эта стратегия призвана учесть уроки последних кампаний в Афганистане и Ираке и активизировать подготовку военных к борьбе с повстанцами: сдвиг, за который активно ратовал Гейтс. Сам глава Пентагона останется на посту министра обороны в новой администрации Барака Обамы, которая начнет работу в 2009 году.

Лента.ру