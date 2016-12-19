В США в возрасте 99 лет умерла голливудская актриса Жа Жа Габор

Об этом сообщает РБК со ссылкой на TMZ.

По данным издания, Габор умерла утром 18 октября от сердечного приступа. Она была доставлена в больницу, где врачи констатировали ее смерть.

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Как сообщил муж актрисы Фредерик фон Анхальт, последние годы у Габор было слабое здоровье, поэтому она не принимала посетителей.

Жа Жа Габор родилась 6 февраля 1917 года. Она снималась в многочисленных кинофильмах, телепрограммах и принимала участие в развлекательных представлениях. Среди известных работ Габор — роли в фильмах «Мулен Руж», «Три истории любви», «Голая правда» и другие. В 1958 году получила награду «Золотой глобус» как «Сама гламурная актриса».