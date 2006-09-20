Против манифестантов в Будапеште полиция применила слезоточивый газ

В Будапеште минувшей ночью вновь произошли столкновения участников антиправительственных протестов с полицией - пострадали около 50 человек.

Как сообщает радио «Свобода», чтобы сдержать манифестантов, пытавшихся ворваться в штаб-квартиру правящей Социалистической партии, полиция применила слезоточивый газ.

Во вторник у здания парламента прошел многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Ференца ДЮРЧАНЯ. На днях он признал, что скрывал правду об экономической ситуации в стране, чтобы выиграть выборы.

Беспорядки в Будапеште продолжаются третий день. В ночь на вторник в столкновениях были ранены 150 человек.