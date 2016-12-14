Сирийские повстанцы заявили о начале контрнаступления в Алеппо

Об этом пишет Reuters.

Закария Малахивджи из повстанческой группировки «Фастаким» сказал Reuters, что его люди "начали военные действия" с их последнего участка, который они контролируют в городе.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека и свидетель сообщили, что повстанцы устроили взрыв заминированного автомобиля на северо-запад от исторического Старого города.

Напомним, правительственные войска накануне заявили, что восточная часть Алеппо перешла под их контроль.

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Повстанцы согласились на вывод своих сил из Алеппо на условиях соблюдения режима прекращения огня.

Официальные представители повстанцев сообщили, что боевое противостояние должно прекратиться сегодня вечером, и что они и гражданские, которые оказались в ловушке на небольшой территории города, покинут Алеппо в направлении территории, контролируемой оппозиционными силами на запад от города в сельской местности.

Однако позже повстанцы сообщили, что обстрелы восточных кварталов Алеппо силами Асада возобновились даже после достижения соглашения.